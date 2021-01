Jean-Michel WEISSGERBER (JEAN-MICHEL THOR WEISSGERBER)

Lebenslauf



Name: Jean-Michel René Weissgerber



Geburtsdatum: 9. Mai 1958



Adresse: Hirtenstrasse 121

67714 Waldfischbach-Burgalben



E-Mail: weissgerberjm@orange.fr



Telefon: 06333- 689 03 36



Handy: 0176- 649 328 86



Heimatort: F- 67580 Mertzwiller, Elsass

Französischer Staatsbürger



Zivilstand: Geschieden, 2 Söhne Jahrgang 1984 und 1986





Ausbildungen: 1964 1972 Primar- und Sekundarschule in Mertzwiller, F

1972 1975 Ausbildung zum Koch mit Diplom, F

2007 2009 Ausbildung zum Heilerziehungshelfer/Pfleger, D





Weiterbildungen: 1984 Ausbildungskurs zum Lehrmeister in Frauenfeld, CH

1997 Buchhaltungskurs bei Gastro-Zürich, CH

1999 Tabellenkalkulation Excel/Windows in Solothurn, CH

2000 Weg zur Selbständigkeit in Solothurn, CH

2006 Weiterbildung zum Erlebnispädagogen bei EOS, Freiburg, D

2009 Fortbildung in Erlebnistherapie bei EOS, Freiburg, D

2014 Motorbottführerschein See, Eichler Seegelschule, Hamburg, D







Berufliche Tätigkeit: 05-2016 10-2019 Trainer bei Event Nature Globetrotter- Akademie, Sundsacker, D

10-2015 02-2016 Begleitung minderjährige Flüchtlingen Globetrotter Akademie , Sundsacker, D

08-2015- 10-2019 Pädagogische Segeln & Familie Betreuung Stella Maris Amsterdam, Hol.

07-2015- 08-2015 Einzel- Freizeitbegleitung eines Behinderte Mann , Katzenelebogen , D

11-2014- 01-2015 Betriebsevaluationen AFH für Jugendhilfe Coccius, Leimen ,D

09-2014- 10.2014 ISE Maßnahme/Reise-Projekt, Jugendhilfe Tecklenburg, D

08-2014- 08.2014 Pädagogische Segeln & Familie Betreuung Stella Maris Amsterdam, Hol.

07-2014 - 08.2014 Freizeit Behinderte Begleitung STERNTAL Ev. Berlin, D

06-2014 - 07.2014 Praktika Globentrotter Erlebnispädagogik, Sundsacker, D

02.2014 - 03.2014 Betriebsevaluationen für Jugendhilfe Coccius, Leimen ,D

02-2014 - 02.2014 FSJ Begleitung Freunde der Erziehungskunst, Karlsruhe, D

12-2013 - 02.2014 ISE Maßnahme/ Gruppendienst, Jugendhilfe Mutpol, Tuttlingen, D

06.2013 - 07.2013 Gruppendienst, Jugendhilfe KoKon, Tuttlingen D

01.2013 - 02.2013 ISE Maßnahme/Reise-Projekt in Spanien, Jugendhilfe Trust It, D

10.2012 - 11.2012 Zwei Betriebsevaluationen für Jugendhilfe Coccius, Leimen, D

04.2012 - 06.2012 ISE Maßnahme/Reise-Projekt in Spanien, Jugendwerk, Oberrimsingen, D

02.2012 - 03.2012 ISE Maßnahme/Reise-Projekt, Jugendhilfe Mutpol, Tuttlingen, D

12.2011 - 01.2012 ISE Maßnahme/Reise-Projekt, REE-Integration, Spanien

04.2011 - 05.2011 Clearingmaßnahme, Jugendwerk Oberrimsingen, D

12.2010 - 03.2011 ISE Maßnahme/Reise-Projekt, Jugendwerk Oberrimsingen, D

06.2010 - 08.2010 Reise durch Schweden

02.2010 - 06.2010 Leitung einer Intensivgruppe, Jugendhilfe Tecklenburg, D

01.2010 Clearingmaßnahme, Jugendhilfe Keep, Schwarzach, D

10.2009 - 11.2009 Fortbildung in Erlebnistherapie, EOS-Erlebnispädagogik, Freiburg, D

06.2009 - 07.2009 Mitarbeit bei EOS-Erlebnispädagogik, Freiburg, D

12.2008 - 05.2009 Anerkennungsjahr, Jugendhilfe Coccius, Griechenland

08.2007 - 07.2008 Ausbildung zum Heilerziehungshelfer, Reutlingen, D

06.2007 - 07.2007 Aufenthalt in Indien

01.2007 - 05.2007 Verschiedene Praktika in Jugendhilfeeinrichtungen, D

03.2006 - 04.2006 Weiterbildung zum Erlebnispädagogen bei EOS, Freiburg, D

04.2005 - 07.2005 Betreuer einer Familienwohngruppe, Jugendhilfe Trollkohnskoppel, D

08.2004 - 11.2004 Freiwilligendienst im Gästehaus Nes Ammim, Israel

10.2003 - 06.2004 Restaurantleiter, Bienenberg, Liestal, CH

02.2003 - 05.2003 Innendienstleiter bei RATIONAL Schweiz AG, Balsthal, CH

01.2002 - 01.2003 Küchenchef, Restaurant Alpenblick, Ramiswil, CH

03.2000 - 10.2001 Pächter von Gasthof National, Langendorf, CH

05.1999 - 08.1999 Betriebsleiter, Gasthaus Flüeli, Flüeli-Ranft, CH

07.1990 - 01.1999 Sous-Chef de Cuisine, Landgasthof zum Kreuz, Balsthal, CH

10.1984 - 06.1990 Chef-Saucier, Landgasthof zum Kreuz, Balsthal, CH

12.1983 - 11.1984 Chef de Cuisine, Landgasthof Linde, Zihlschlacht, CH

11.1980 - 10.1983 Chef-Saucier, Landgasthof zum Kreuz, Balsthal, CH

12.1979 - 08.1980 Chef de Partie de Cuisine, Hotel Central, Engelberg, CH

05.1979 - 10.1979 Demi-Chef de Partie, Schlosshotel Brestenberg, Seegen, CH

11.1978 - 03.1979 Chef de Partie, Restaurant Westfälischer Friede, Münster, D

1976 - 1978 Militärdienst in der Marine in Frankreich

07.1976 - 09.1976 Demi-Chef de Partie, Hotel Haut-Koenigsbourg, F

12.1975 - 03.1976 Weiterbildung zum Konditor, Patisserie Maison Krebs, Reichshoffen, F

07.1972 - 06.1975 Ausbildung zum Koch, Restaurant Maison Kammerzell, Straßburg, F





Sprachen: Muttersprache Französisch und Deutsch

Französisch und Deutsch in Wort und Schrift





Referenzen:



Claudius Bächle, Heilpädagoge, D -72764 Reutlingen, Tel: 07121-240 803



Michael Birnthaler, EOS Leitung, D -79117 Freiburg, Tel: 0049 761-600 8020



Sabin Schäfer, Diplom Psychologin, D- 65597 Hünfelden- Dauborn, Tel: 0049 6438-834 566





Maike Hoffmann, Event Nature Leitung , D- 24398 Sundsacker, TEL. 0049 4644-973 7170