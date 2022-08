Jean Narcisse RALAITIANY

"Narcisse Tours Discovery" est une entreprise individuelle fondée et gérée par le guide expérimenté RALAITIANY Jean Narcisse, guide de découverte des oiseaux, des lémuriens et des aventures. Il travaille en étroite collaboration avec de nombreux opérateurs du secteur du tourisme à Madagascar et à l'étranger.

Narcisse fait des recommandations aux habitants pour guider les touristes. C'est pourquoi il est toujours à la recherche d'un service pour renforcer l'objectif que chacun a son avantage: les touristes gagnent des souvenirs inoubliables de Madagascar avec leur voyage, les locaux travaillent dans le secteur du tourisme. ; L'hôtellerie se développe de plus en plus qu'auparavant ... En résumé, nous proposons aux touristes les meilleures activités de base avec nos différents circuits de découverte, randonnées habituelles, circuits aventure, circuits classiques ...



ÉDUCATION

Narcisse a reçu plusieurs formations dans le secteur du tourisme (organisation de voyages et de circuits touristiques, service d'excursions, écotourisme, trekking, etc.) organisées par les principaux spécialistes locaux et nationaux tels que le Parc National de Madagascar, l'Office du Tourisme, Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH) année 2005/2006, Réserve Naturelle de Mandena ...



EXPÉRIENCE

Narcisse a plus de 21 ans d'expérience dans le tourisme. Plus de 777 touristes de nationalités différentes (anglais, allemand, français, italien, néerlandais, chercheurs, etc.) du monde entier ont été guidés par une satisfaction agréable et complète.



S.T.O. (Service Tour Organization):

Ce sont des systèmes d'information et d'organisation qui collectent toutes les dépenses et commissions pour le service traité, le marketing web, le WiFi, le courrier électronique, le téléphone, le support, l'administration, les informations, les événements imprévus ... Le travail est gratuit. Par conséquent, dans notre calcul, nous calculons l'heure à laquelle nous établissons notre tarif exact pour le voya