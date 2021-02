Jean-Noel THIBAUDIN

Chef du bureau ressources humaines du commandement supérieur des forces armées en Polynésie française (Tahiti) depuis juillet 2016, je prépare mon retour à la vie civile pour le 1er semestre 2020 après 24 années au sein du ministère de la Défense. Spécialisé en management RH et en gestion des emplois et des compétences, j'ai eu l'occasion d'encadrer des équipes de 2 à 20 gestionnaires et d'assurer le suivi des effectifs de viviers métropolitain (environ 5.000 personnes) et d'une force de souveraineté outre-mer (environ 2.300 personnes).

Côté temps libre, ma passion pour le rugby s'est depuis quelques années traduite dans des tâches de coaching de jeunes apprentis rugbymen âgés de 06 à 10 ans au sein d'un club polynésien.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Autonomie

Pédagogie

Empathie

Rigueur

Sieges

Microsoft Office