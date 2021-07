Jean Paul AUVOLAT

Intervenant, animateur, conférencier et formateur spécialisé dans le domaine très spécifique de la « quête du Sens ».



Trois points dentrée :

- Si vous êtes déjà animé dune éthique de vie dans votre parcours, votre entreprise, votre développement personnel

- Si vous cherchez à développer ce besoin de verticalité dans vos décisions, vos émotions, vos actions

- Si vous souhaitez compléter et enrichir, voire repositionner vos connaissances déjà acquises



alors les Clés Universelles sont une aide fondamentale cohérente au développement de ces principales questions *



Sites : www.clesuniverselles.fr www.auvolat.fr

Blog : www.blog.clesuniverselles.fr



(*) Précisions : Ce domaine dactivité ni ne plagie, ni ne se substitue aux différents métiers tels que la psychologie, le coaching, l'accompagnement, le bien-être, etc, et surtout nengage quiconque quant à une adhésion ou une intégration dans une organisation ou un système quelconque !

cest dit.