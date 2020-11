Jean-Paul FRANCESCHI

Attentif à tout nouveau challenge, je suis désireux de mettre à profit ces années d'expériences au service d'une entreprise en France.

30 années au sein de groupes hôteliers et parahôteliers, en France et à l'international, j'ai occupé les fonctions de Directeur Général et Directeur Régional. Ces expériences mont permis d'acquérir des compétences en management d'équipe pluridisciplinaires, une capacité d'adaptation et une autonomie dans la gestion opérationnelle et une maîtrise des procédures de groupe (OPEX, CAPEX). Jai pu exercer pour une clientèle d'affaires et de loisirs.

Connaissance et suivi des chantiers de restructuration et de construction, en MOA.

Maîtrise la gestion d'une entité commerciale avec la positionnement du produit, le suivi des objectifs auprès du personnel d'encadrement et le suivi des procédures avec le souci de la rentabilité et du contact client.

Mes compétences :

Autonomie et initiative

Faculté d'adaptation et de dialogue

Disponibilité et investissement

Commercialisation

Technique

Informatique et logiciels