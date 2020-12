Consultant microentrepreneur (SIRET 878 291 533 00015) 06 08 21 29 29 jean-paul.laidet@hotmail.com



Dirigeant-fondateur pendant 28 ans d'une TPE

Excellente connaissance du paysage éducatif français



Depuis 40 ans, j'évolue dans le monde de l'enseignement supérieur : entrepreneur, communication, marketing, business developer...chez IPESUP, L'Etudiant, dans mon entreprise de 1980 à 2008 et comme consultant depuis mai 2011 .



De 1980 à 2008, j'ai crée, développé et.....vendu ACL CONSEIL / PROMO J / MEDIA 15-25, une TPE pionnière du marketing direct pour la formation et spécialisée dans la communication des écoles.



Puis, jusqu'en avril 2011, je suis resté manager opérationnel de mon ex-entreprise.



Je suis depuis mai 2011 Consultant (statut micro-entrepreneur) et je suis à la recherche :

- soit de missions INSERTION PROFESSIONNELLE pour les écoles et les universités

- soit de missions DEVELOPPEMENT COMMERCIAL pour des produits ou des services destinés à l'enseignement supérieur



De plus, depuis février 2020, je suis Délégué suppléant bénévole pour Mutuelle Bleue, 1ère mutuelle interprofessionnelle d'Ile de France.



Mes compétences :

Entrepreneur

Business development

Moteurs de recherche

Communication

Formation continue