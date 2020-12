Jean-Philippe CHARLES

Après l'Angleterre, le leader européen de l'implantation ionique à façon . Ion Beam Services fait appel à mes services. Je renforce l'organisation comme responsable des opérations, j'y introduit des pratiques et méthodes issues de la production en volume et permet a I.B.S de répondre présent dans tous les secteurs...2010 et 2011 verront un CA en hausse de 30% pour les BU dont j'ai la charge, l'agrandissement de la salle blanche de 40% et la mise en production de nouveaux équipements de production et métrologie. La mission se termine fin 2012 avec la reconduction de la certifcation ISO de la BU Implant et la certifcation de la BU fabrication de dispositifs microélectroniques.







Je suis disponible de nouveau pour un défi industriel qui aurait besoin de mon expérience de terrain, d'auditeur, de ma capacité à initier, mettre en place le changement et l'amélioration continue nécessaires pour que nos entreprises qui souhaitent progresser le fassent avec succès.



N'hésitez donc pas à me contacter...



Mes compétences :

Assurances collectives

Project Manager

Centres de profits

Creatif

CRM

Product Lifecycle Management

Organisation et stratégie de l'entreprise

Team Leadership

Technologies innovantes

Amélioration continue

Quality Management

Management

Autodidacte

Maintenance

Leadership

Créativité

Formation

Six Sigma