Jean-Philippe DIEZ

Bonjour à toi qui me lit.



Si tu me connais, tu sais deja que mon principal but dans la vie est de rendre les autres plus heureux.

C'est une des raisons pour laquelle j'ai créé la société Smartio avec Thomas HUGUES et Manuel Gonzalez. En effet, SMARTIO est concepteur fabricant de produit innovant pour le monde du handicap. Certe, nos produits sont destinés aux personnes en difficulté, mais la création d'entreprise c'est aussi d'offrir à nos salariés le moyen de particper à des projets ambitieux et de s'épanouir dans leur travail.



Bonne journée à toi qui vient de me lire



Jean-Philippe



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Direction générale