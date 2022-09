Jean-Philippe EVRARD

Bonjour,



Cartridge World est un réseau de franchise, leader mondial de la recharge de cartouches d’imprimantes pour les particuliers et les professionnels. Concept d'origine Australienne comportant plus de 1700 magasins dans 50 pays.



13 ans d'expérience professionnelle dans le monde Apple, je souhaite mettre à profit mes compétences technico-commercial.



- Je suis donc ASP (Apple Sales Professional).

- Conseil sur le matériel et les logiciels Mac.

- Installation et maintenance postes clients sur Mac OS X.

- Je répare des Mac, Pc, iPhone.



Mes compétences :

Vente

Mac

Iphone

Formation