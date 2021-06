Jean-Philippe MARQUE

Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans la création de sites web, j'apporte à vortak des idées nouvelles et des technologies adaptées au plus près des besoins du client.

Mes compétences de management sont enrichies d'une maîtrise des technologies de développement et des langages informatiques.



J'assure la fonction de direction générale des activités de production des sites Internet à développer.



Ma principale mission est de faire de respecter les objectifs financiers de ces opérations.

J'assure entre autre les aspects financiers, social, technique et qualité des activités.

Responsable de l’optimisation des coûts et de la productivité.

Je dois aussi m'assurer d'un climat social favorable à l’exploitation des services.