Jean-Philippe MARTIN

Mes activités de Consultant Auditeur Formateur :

En relation avec mes Clients



•Audit de fournisseur de la GMS et/ou de l'IAA

•Audit de prévention des risques (Listéria, corps étrangers, …).

•Audit méthodes / hygiène en IAA, logistique, GMS et restauration

•Audit de vérification de système HACCP

•Audit de pré-certification IFS Food, BRC, IFS Logistic, Iso 9001, Iso 22000, ...

•Mise en œuvre de démarche HACCP

•Rédaction de Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)

•Elaboration de dossier de demande d’agrément sanitaire européen

•Accompagnement à la mise en place de démarche de certification (IFS Food, IFS Log, ISO 22 000, ISO 9001, service, …).

•Accompagnement de la FCD à la mise en oeuvre d'un référentiel certifiable pour l'inspection des magasins de la GMS (Référentiel R.A.S.).

•Formation de personnel et d’encadrement IAA, GMS et restauration (hygiène, bonnes pratiques de fabrication, HACCP, référentiel de certification (IFS Food, IFS Log, ISO 22 000, ISO 9001, …).

•Formation de formateur

Interventions régulières : France, Suisse

Interventions ponctuelles : Europe, Afrique du Nord





En interne pour l'entreprise SILLIKER



•Création de supports de module de formation

•Création d’outils d’audit (Support d’audit IFS Food v4 et v5, IFS Log, ISO 22 000, BRC, Support multi référentiel)

•Création d’outils de conseil (Support de rédaction d’un système HACCP, Support de rédaction d’un système ISO 9001, ISO 22 000)

•Aide à la mise en oeuvre du Système de Management Qualité pour accréditation 17020 (Inspection)



Mes compétences :

Conseil

Auditeur

Qualité

Formateur

Audit

Inspection