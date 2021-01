Jean-Philippe PEREZ

Je suis Docteur en Chimie-Physique avec une passion particulière pour l’industrie. J’ai plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie cimentière avec une expertise reconnue dans le domaine de la qualité et de l’optimisation des produits. Je suis responsable des différentes actions et projets nécessaires au développement et à l’amélioration du système qualité au travers des processus qui engendre la satisfaction des besoins des clients et le respect des normes. Je suis également très engagé dans la sécurité industrielle et j’ai de bonnes aptitudes pour le management de projet et des relations humaines. Rigoureux et autonome, je sais m’intégrer et m’adapter rapidement à de nouveaux environnements et mode de travail.



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Capacité de synthese

Rigueur

Synthèse