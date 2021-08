Jean-Pierre AULAS

Après une trentaine d’années d’activité professionnelle, je propose d’apporter à votre entreprise mon expérience et compétences.



Mes compétences fondamentales sont celles du domaine de l’informatique, de l’électronique et des technologies associées. Je mets à votre disposition une réelle expérience et un goût prononcé pour la gestion de projets et d’organisation : management et développement d’équipes, gestion de la relation commerciale, pilotage et < reporting > projets et, dans une certaine mesure, dimension financière.



L’évolution de ma carrière professionnelle s’est appuyée sur une stratégie à trois composantes :

- Acquisition des compétences théoriques (formations diplômantes)

- Capitalisation des expériences dans les domaines techniques (informatiques, électroniques)

- Ouverture des champs d’actions et de compétences dans les domaines du management et de la gestion.





Je vous propose mes services en tant que de chef de projets (nationaux ou internationaux), management d’équipe d’ingénieurs et techniciens. Je suis sensible à l’environnement humain de l’entreprise, aux objectifs qu’elle souhaite atteindre et de la philosophie qui anime ses dirigeants.



Mes compétences :

SIG

Domotique

Informatique

Électronique

Chef de projet

Microcontroleur

Management