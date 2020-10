D'une Formation initiale en informatique, je suis entré dans l'univers de la grande Distribution par la petite porte comme Chef de Rayon, et j'ai eu par la suite la direction de plusieurs Hypermarchés de tailles et de structures différentes. Expériences diversifiées dans les secteurs Ameublement, Bricolage et Alimentaire, en France, a l'international, et dans les Dom-Tom.