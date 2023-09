Jean-Pierre CRISPINO

Professionnel de la Sûreté et de la Sécurité depuis près de 25 ans, voici de façon non exhaustive les différentes missions qui m'ont été confiées :



Assistance aux Opérations:

- Assurer l’interface entre les responsables de sites et l’Autorité (Police, Gendarmerie, Douanes).

- Gérer le gardiennage (optimisation des coûts, consignes etc.).

- Appuyer les commerciaux dans le conseil des mesures sûreté pour les clients dits « sensibles » (Accroissement de la satisfaction client).



Actions préventives et sensibilisations des acteurs:

- Sensibiliser et former salariés et sous traitants aux mesures élémentaires de Sûreté et à la gestion des agressions.

- Veille et contrôle continu des véhicules et outils nécessaires à l'Opérationnel dans le cadre de la conformité contractuelle et sécuritaire.

- Réaliser l'Audit Sûreté et assister le service Opérationnel quant à la réalisation des préconisations qui en découlent.

- Suivi et gestion des systèmes additionnels de Sûreté.

- Instaurer des pré-alertes sur le transport de fret dit «sensible »

Actions dissuasives :

- Mettre en place une politique de dissuasion des vols internes (ex: repérage des fausses déclarations de vols).

- Contrôler physiquement le fret ou les biens par le biais de "scans" ou via des croisements informatiques de données.

- Suivre des dossiers pénaux et se constituer partie civile pour l'entreprise.

- Faire interpeller les auteurs de délits dont l'entreprise pourrait être victime (vols, détériorations, escroqueries, fraudes etc.).

- Recueillir les éléments en vue d’étoffer les dossiers relatifs aux plaintes traitées en préliminaires.



Veille et analyse permanente:

- Veiller sur l’optimisation des moyens Sûreté.

- Contrôler la mise en application des procédures Sûreté.

- Exploiter la vidéosurveillance, en optimiser l’utilité et veiller à son bon fonctionnement.



Mes compétences :

Vidéo Surveillance

Management

Sécurité

Enquêtes sûreté

Sûreté

Audit sûreté