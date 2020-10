Jean-Pierre JEAN-PIERRE PNATALÉO (PNATALÉO)

Je m’intéresse aux sciences humaines de manière autodidacte, pour moi la nature humaine est trop complexe pour ne l’aborder qu’en théorie. J’ai donc privilégié la pratique sur le terrain, plus humaniste, plus concrète, pendant une quarantaine d’années. Il faut dire que je suis issu d’un avortement raté, cela a dû aiguiser mon envie de vivre et de comprendre. Ces 15 dernières années je me suis formé à la Réflexologie, la Bio-énergie, à la psychosomatique clinique et humaniste ainsi qu’au Décodage Biologique des Symptômes et des Maladies, avec le docteur Salomon Sellam, Christian Flèche et Philippe Levy ; et je suis devenu passionné.