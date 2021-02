Jean-Pierre LEOPOLD

Ysseol, SAS de conseil et de sourcing IT. a pour objectif de tisser un réseau de compétences entre les cabinets de conseil et ESN d'une part, et les consultants d'autre part, en proposant aux entreprises une vraie valeur ajoutée dans la sélection et la validation des candidats.



C'est là que le sourcing allié au conseil prend tout son sens : mon expérience du monde informatique complète la vision RH de mon associée, ce qui nous permet de qualifier les profils aussi bien sur le savoir-faire que sur le savoir-être.



En tant que consultant, mes compétences peuvent se résumer ainsi :



• Management des systèmes d’information (schéma directeur, urbanisation, migration…).

• Gouvernance des systèmes d’information (COBIT – CMMi – ITIL – TOGAF…)

• Audit des systèmes d’information (auditeur CISA - Certified Information System Auditor).

• PMO et gestion de portefeuilles de projets (méthodologies, analyse de la valeur…),

• Direction de projets, management d’équipes et conduite du changement

• Pilotage de la stratégie informatique (tableaux de bord - méthode Balanced ScoreCard)

• Analyse et amélioration des processus métiers (BPM, lean Six Sigma).

• Animation de formations : audit, schéma directeur, pilotage et urbanisation des SI





A très bientôt sur Viadeo !



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Marketing

Organisation

Urbanisation

Coaching

Auditeur

Directeur de projet

Management

Lean

Développement commercial

Communication

Échange de données informatisé

Audit

Système d'information

Accompagnement

Formation