Jean-Pierre MERLIOT

Actuellement en analyses chimiques des déchets industriels, de l'eau, de dépôts minéraux, de résines. Maîtrise des techniques en spectrophotométrie : ICP-OES.

Dans mon expérience de R&D : en formulation d’enduction, d’émulsion et de dispersion; à l’analyse et la caractérisation de produit, en études métier, en traitement des problèmes clients, au développement du produit et sa mise en production.

Dans les métiers de la peinture, du cuir et du papier, au sein de PMI ou de groupes internationaux, j’ai collaboré avec la fabrication et l’assistance commerciale. Dans ces parcours professionnels j’ai apporté mes qualités d’esprit d’équipe, de curiosité, de sens critique et de créativité.

Au sein d’activité certifiée ISO 9001, j’ai valorisé mes acquis, méthode, rigueur et autonomie dans mon travail, mais aussi l’esprit d’analyse et de synthèse pour exposer des résultats et des solutions en laboratoire développement.



Mes compétences :

Chimiste

Formulateur

Formulation

Peinture

Rhéologie

Technicien chimiste

Technicien de laboratoire

Chimie analytique

Développement produit