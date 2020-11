Jean Robert DEJARDIN

SAPIAN vous garantit une hygiène intégrale de tous les dispositifs d’aération dans les secteurs de la santé, , tertiaire, industries, collectivités, commerces, restauration.



Entretien des réseaux aérauliques

- Dépoussiérage des réseaux, des grilles, des entrées d’air, des CTA



Dégraissage des hottes de cuisine

- Mise en propreté des réseaux d’extraction des buées grasses de cuisine



Entretien et maintenance VMC

- Entretien des extracteurs,

- Dépoussiérage des réseaux horizontaux et verticaux,

- Nettoyage des bouches d’extraction et des entrées d’air



Entretien des ventilations froid

- Maintenance sous protocole des tours aéroréfrigérantes,

- Entretien des aérothermes,

- Entretien des évaporateurs.



Expertise de l'air

- Contrôle de débit d’air

- Analyse de l’air : prélèvements, comptages particulaires, analyses microbiologiques, mesures et contrôles des flux (débits et pressions).



Mes compétences :

Validation HVAC