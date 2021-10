Jean Romain ANDRIAMAMPIONONA

Salut,

Andriamampionona Jean Romain, 33ans, Infographiste 3D. Titulaire d'un diplôme de Licence en Informatique Multimédia et Communication et je suis aussi autodidacte dans autres domaine de formation.

Coo-founder at æ-d design, on modélise des bâtiments à partir de plans DWG ou PDF darchitecte. Reproduire des matières selon le cahier des charges. Mettre le cameras, textures et faire le rendu réaliste avec Corona ou V-ray. Et finalise les taches avec la post-production Photoshop, After-effect ou Lightroom.

Voilà quelques réalisations (Modélisation, Matériaux, Postproduction).



Si vous avez des questions à propos de notre activité ou besoin d'un freelancer, laissez-nous un message dans jrmampiononaa@gmail.com