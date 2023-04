Jean TRIBES

Je suis un manager commercial spécialiste du secteur des services (B2B)

Ma valeur ajoutée se situe dans la définition dune stratégie, sa mise en œuvre et sa déclinaison managériale dans une optique de satisfaction client.

En termes opérationnels, j'aime tout particulièrement animer un réseau, améliorer lorganisation et les performances des équipes en les accompagnant dans leur progression et réaliser les ventes complexes auprès de comptes clés.

Je suis heureux de travailler dans un environnement basé sur des valeurs humaines fortes.



Mes compétences :

Management déquipe

Conduite du changement

Développement commercial

Animation de réseaux

Gestion de centres de profit

Assurance

Service

Management

Formation

Responsable

Assurance de personnes

Cohésion en équipe