Jean-Yves PONCE

Bonjour je m'appelle Jean-Yves, j'ai 35 ans.

Je suis le fondateur de Potiondevie.fr, site spécialisé dans la mémoire et le développement intellectuel.



Je suis également formateur et conférencier en efficacité et développement personnel.



Auteur de 2 livres à succès (Napoléon joue de la cornemuse dans un bus et RGMP : Roi Guerrier Magicien Poète), j'aide quotidiennement les gens à développer leur mémoire et leurs stratégies d'apprentissage.



Je travaille également à la médiathèque de l'ESADSE depuis mars 2001.



Mes compétences :

Web 2.0

Édition

Livre numérique

Psychologie sociale

Immobilier locatif

Marchés financiers et gestion de portefeuille

Webmarketing

Criminologie

Mnémoniste