Jeanne Chantal DU BOURGUET

Ouverte à la Mobilité Géographique, je propose mes compétences et mon expérience de Responsable Services Généraux dans les domaines suivants :

- Gestion des fonctions supports de l'entreprise

- Management d'équipe et transverse technique

- Achat / Négociation de contrats / Pilotage des prestataires

- Élaboration et reporting du budget des services généraux et des projets

- Pilotage de projets : déménagement, aménagement de locaux, travaux,



Au-delà de mes atouts inhérents au poste, ma valeur ajoutée s'articule autour de ma capacité d'adaptation, d'anticipation et particulièrement mes qualités relationnelles face aux différents interlocuteurs.



Mes aptitudes en sophrologie associées au développement des approches du Change Management (Carl Rogers) renforcent mon management participatif, m'apportent une meilleure écoute des besoins, des priorités, une vision globale dans la gestion de projets.