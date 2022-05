Jeff BWETUSIA NZEFWA

Diplôme 2018 d'un Bac +5 en chimie Analytique de l'UFR Sciences et techniques de Nantes, avec spécialisation en Analyse et Contrôle des Biomolécules aux produits Industriels. Je souhaiterai Intégrer une équipe dynamique et compétitive pour développer des méthodes d'analyse et de caractérisation des biomolécules et matériaux, avec les outils analytiques modernes (Chromatographie - spectrométrie de masse et RMN) et/ou effectuer des contrôle - qualité dans le respect des normes HSE.

Je suis aussi ouvert à toute opportunité de développement professionnel et d'enrichissement de compétences aux postes évolutifs: chimie, pharmaceutique, HSE, agro-industrie, métallurgie et cosmétique.



Mes compétences :

Nature

Environnement

Biodiversité

Caractérisation des matériaux

Pilote de ligne

Production industrielle

Chimie analytique

Conduite de projet

Lims, Masslynx, Flexanalysis,

Drift scope, Xcalibur, Chromaleon et Acquity • Ch

Microsoft Office

Topspin 2 •

GPAO