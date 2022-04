Hi ! Je m'appelle Jeff !

J'ai 18 ans, je suis étudiant à l'IESA multimédia, je suis à l'écoute, rigoureux, serviable, et sympathique !

J'aime l'art abstrait, les jeux vidéo, la mode, et la gastronomie.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite 5

Développement web

JavaScript

Electronique numérique

Bande dessinée

CSS 3

HTML 5

Unity

PHP 5

MySQL

Dessin

Réseaux informatiques & sécurité

Montage vidéo

Communication visuelle