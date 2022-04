Jemai OUSSAMA

Jeune diplômé, en Génie électrique avec une spécialisation en qualité d'énergie à l'ENSIP Poitiers.



Au travers des stages effectués durant mon cursus, j'ai réalisé l'intérêt que je portais pour l'énergie renouvelable et l'électrotechnique : les machines électriques, les convertisseurs.... Mon souhait est de travailler dans ces secteurs, avec un attrait particulier pour les énergies nouvelles.

Je suis donc à la recherche de toute opportunités pouvant m'ouvrir aux portes de ces métiers. ma polyvalence, mon dynamisme et ma mobilité indéniablement indispensables dans la société pour laquelle je souhaite construire ma carrière.



Mes compétences :

Simulink

SICES supervisor

Psim

Control desk

Visual Basic .Net

MATLAB

iOS

Ubuntu

Step 7

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

ISO 900X Standard

IDEE Financial Software

C++

C Programming Language

Autocad