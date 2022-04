Jennifer BELLIÈRE

Forte de plusieurs expériences dans des sociétés spécialisées dans les médias, l'audiovisuel et la communication, je suis à la recherche d'un poste de gestion de projet, en audiovisuel, communication, public-parapublic.



Diplômée en communication et bilingue anglais ayant vécu à deux reprises à l'étranger, je fais preuve d'une grande capacité d'adaptation, et reste ouverte à toute opportunité motivante et passionnante.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Sens pratique

Réactivité

Rigueur dans le travail

Adaptation facile

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Gestion du stress