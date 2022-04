Jennifer DALL'ANESE

9 années d'expèrience en Industrie à la fois en production et en maintenance.

Je suis trés à l'aise en anglais et j'ai acquis la maîtrise de SAP au cours de ma carrière professionnelle.



Je suis particulièrement attirée par les postes en amélioration continue, production et maintenance.



Mes compétences :

Gestion de projets

Amélioration continue

Ingénieur

Microsoft Project

Lean

SAP R/3

Management

Gestion de la production

Industrie pharmaceutique

Maintenance industrielle

Bonnes Pratiques de Fabrication