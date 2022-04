Jennifer DESLANDES

Souhaitant aujourd’hui occuper un poste en adéquation avec mes valeurs et mon mode de vie, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la bio et du bien être. Je désirerais participer à l’essor d'une entreprise et véhiculer l’image et l’engagement de cette enseigne auprès du public.



Je suis professeurs de Pilates depuis 2 ans et également représentante en cosmétiques et soins naturels de la marque LR Health & Beauty system.

Je suis passionnée par le bien être et la bio.

Dans ce cadre je souhaite créer mon entreprise dédiée au bien être et au Pilates.