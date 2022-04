Jennifer DUQUESNE

Diplômée d'Ecole Supérieure de Commerce, j'ai rapidement tourné ma carrière vers des concepts à caractère social. Désireuse de mettre mes compétences au service des causes qui me tiennent à cœur, je me suis spécialisée dans le Fundraising.

Mon objectif professionnel est de développer les ressources de mon organisation pour mener à bien et développer sa mission sociale.

Pour cela, je suis en capacité de déployer, coordonner et mettre en œuvre la stratégie de développement des ressources, orientée Grand Public.

Pour ce faire, je gère et suit de façon opérationnelle les actions de mobilisation (financières et humaines) et explore les possibilités de diversification des moyens de recrutement.

Face à la problématique de l’attrition grandissante, je participe activement aux actions de fidélisation en fonction de chaque cible.

Je suis force de proposition et de conviction pour promouvoir les actions de la structure.

Je m’épanouis en prenant en charge des projets variés, ambitieux et à responsabilités.





Mes compétences :

Street marketing

Humanitaire

Communication

Fundraising

Ong

Presse

Marketing

Vente