Jennifer GARCIA

Atos SE (Société Européenne), est un leader international de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement.



La technologie évolue sans cesse, nous oblige à nous réinventer; elle nous rend plus libre, plus créatif. La maîtriser, c’est offrir de nouvelles opportunités de développement à nos clients. Chez Atos, nous aimons les idées qui se réalisent, les audaces qui deviennent projet.



Le 1er juin 2016 nous avons reçu le prix de la Sécurité au Trophée des Objets connectés 2016, pour son application innovante et unique au monde de ceinture de sécurité connectée.



« L’ère du numérique assure de nombreuses opportunités inédites que seule notre capacité à imaginer des applications et des usages nouveaux peut limiter » Thierry Breton, P-DG Atos.



Ainsi, nous avons créé l’un des environnements de travail les plus multiculturels, réactifs et collaboratifs au monde. Nous travaillons ensemble pour apporter à nos clients les solutions sur mesure et de première qualité qu’ils attendent.

Des solutions que seules des équipes riches de solides expertises, d’idées nouvelles, d’intuition et de perspectives différentes peuvent proposer.



Mais, nous faisons plus que gérer nos talents, l’une de nos priorités absolues est de les motiver, les inspirer et leur permettre de s’épanouir afin de les aider à maximiser leur potentiel. Atos a été reconnu “Entreprise de l’Année” par les North American Employee Engagement Awards 2016



Nous sommes convaincus que c’est en rassemblant les hommes, les métiers et les technologies que nous avancerons.



Rejoignez l'entreprise du futur