Jennifer GAUBARD

Diplômée de l'école des Beaux Arts d'Angers MasterII Option Design avec les Félicitations du Jury en 2011.

Depuis février 2012, je suis Architecte d'intérieur pour une entreprise de Maçonnerie.



Je réalise des plans techniques, esquisses et 3D de maisons contemporaines et rénovation globale de maison individuelle.

Je propose ensuite aux clients un reportage photographique de leur chantier.



Je m'occupe de la partie communication visuelle et publicitaire de l'entreprise.



Passionnée d'architecture et de design, j'aime aussi le sport et particulièrement le karaté, activité que j'ai commencée il y a de cela 20ans. J'y ai fait de nombreuses rencontres et compétitions. Un sport qui m'a permis de m'épanouir, de gagner en assurance, persévérance et maîtrise de mon corps. J'en ai fait bien plus qu'une passion, j'y ai partagé de nombreuses amitiés, mon mari fait partis de ces merveilleuses rencontres.



Aujourd'hui maman d'une petite fille et d'un petit garçon, c'est avec dynamisme et enthousiasme que je mène la vie de femme active, sportive et mère de famille.



Mes compétences :

Maitrise de la suite Adobe

Maitrise Logiciel REVIT architecture

maitrise Autocad

allplan