Jennifer GIRARD

Bonjour,



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités professionnelles qui puissent enrichir ma carrière managériale au sein d'une entreprise dynamique et réactive, à l'écoute de ses collaborateurs et plaçant l'humain au cœur de sa ligne de conduite. Je désire mettre à profit mes connaissances et compétences acquises ces dernières années. Je souhaite vivement trouver un emploi dans l'ouest de la France.



Mes compétences :

Pilotage d'activité

Management

Gestion de la relation client

Organisation du travail