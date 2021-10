Jennifer GRAND

Bonjour,



Actuellement en charge du marketing et de la communication digitale et print du concessionnaire lyonnais du réseau Piscines Carré Bleu, je me forme en parallèle en tant que "Chef de projet Marketing digital" afin d'améliorer mes compétences web : gestion de projet web, création de contenu avec la suite Adobe Creative, mise en place d'un site web, référencement, stratégie réseaux sociaux, etc.



Mon contrat se terminant au 30 novembre 2021, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle à Lyon ou dans le sud-ouest lyonnais.



- Mon profil

* Plus de 6 années d'expérience en Marketing International & Marketing produits

* Passion pour la création et l'organisation d'événements et de projets

* 3 langues parlées: Français, Anglais et Espagnol

* Études réalisées en France, en Suède et en Argentine (diplômée d'un Master 2 Marketing)

* Organisée / Rigoureuse / Créative / Aime le contact humain

* Sensibilité à la protection de l'environnement, au bio et à la nutrition



- Disponibilité:

1er décembre 2021



Mes compétences :

Marketing

Bio

International

Alimentaire

Commerce

Innovation produit

Web 2.0

Communication

Marketing produit

Evénementiel

Trade marketing

Réseaux sociaux

Créativité

Marketing international

Marketing stratégique

Gestion de projet

Microsoft Office

Organisation d'évènements

Export