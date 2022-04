Jennifer HÉBERT

Avril 2014 à ce jour

> > Préparatrice de commandes : METRO. CAEN.





2006 à avril 2014

> > Facturation/Caisse : METRO CASH & CARRY FRANCE. Caen.

> > Facturation de produits alimentaires et non alimentaires. Encaissement.

> > Inventaire. Mise en rayon. Impression d'affiches.

> > Accueil : accueil physique et téléphonique du client, création carte client, standard, utilisation de logiciels internes (CFM, ERIK).

> > Prospection et vente par téléphone aux professionnels.



2009-à ce jour



> > Cours d'Espagnol à deux groupes d'adultes (Niveau débutant et niveau intermédiaire) : association France/Espagne. Hérouville Saint-Clair.





2001-2006



> > Travail Saisonnier chez : E.LECLERC épicentre. Epinay-sur-seine.

> > Employée commerciale : différents secteurs : liquide, surgelés, parfumerie, saurisserie et tous les rayons d'épicerie.

> > Chargée de commandes, mise en rayon, inventaire frais et sec.

> > Gestion d'une équipe de 8 personnes.





Langues :



> > Espagnol parfaitement maîtrisé.

Erasmus à Almeria (Andalousie, Espagne) pendant 11 mois.

> > Bénévolat pour Migreurop.org : traductions de communiqués de presse Français/Espagnol.



> > Anglais niveau DEUG.



> > Notions de Portugais, Finnois et Russe.



Informatique :



> > Word, Internet.

> > Bonnes notions de PowerPoint et Excel.



Mes compétences :

autonome

consciencieuse

Ponctuelle

Rigoureuse

Sociable

Conscience professionnelle

Rigueur