Jennifer HONGROIS

Mon projet professionnel est d'accompagner les entreprises dans les phases de création et de développement, de la pérennisation jusqu'à la transmission.



Je suis spécialisée dans le domaine juridique, et dispose de compétences dans le suivi des obligations juridiques pour les sociétés.



Je suis en mesure de constituer une entité juridique et de gérer toutes les implications qui en découlent. Je peux également aider au développement des groupes de PME ou mener des opérations de restructuration, d'acquisition ou de transmission d'entreprises.



Lors de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu aborder toutes formes sociétales et tous secteurs d'activité.



Mes compétences :

Entreprises en difficulté

Fiscalité

Procédures collectives

Polyacte

Cegid

Droit des sociétés

Cyrus

Droit de la protection sociale

Recouvrement judiciaire

Recouvrement amiable

Droit de la sécurité sociale