Jennifer IRIBARNE

Formatrice de FLE depuis 2000.

Formatrice intervenante sur les parcours d'Elaboration de Projet Professionnel (public 16-25 et adultes)

Formatrice FLI/FLP et RAN Français

Bonne connaissance du CECRl, des différents dispositifs d'insertion en France et des publics en difficultés langagières.

Conseillère en Insertion professionnelle en Salle Ressource et depuis 2017 Référente de Parcours PLIE

Sérieuse, passionnée et créative.



Mes compétences :

Elaborer des modules de formation et les disp

assurer le suivi des apprenants

Animer des groupes

S'appuyer sur un réseau

connaître le CECRl

Evaluer le niveau linguistique des apprenants