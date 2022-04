Présente sur Internet depuis l’an 2000, Jennifer Kalka aide les entreprises à répondre à leurs problématiques de communication online et les accompagne dans la mise en place de leurs projets internet.



Diplômée d’école de commerce (EPSCI - Groupe ESSEC) et spécialisée dans le e-commerce (DESS - Paris XII), son profil multi compétences lui permet d’avoir une approche à la fois stratégique et opérationnelle des projets qu’elle gère. Trilingue français, anglais, suédois, elle conduit principalement des missions pour des clients présents à l’international.



Parallèlement à son activité de conseil, elle est professeur de Communication Online à l’ISCOM (Institut Supérieur de Communication et Publicité - Paris), où elle enseigne la conception et la conduite d’actions de communication personnalisée.



Aujourd’hui, Jennifer Kalka est une spécialiste de la gestion de projet Internet et son rôle se résume à faire de votre site une réussite.



Plus d'info : http://www.kalka.biz