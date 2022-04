Jennifer LETAY

EN RECHERCHE ACTIVE d'un poste d'animateur QSE. Disponible à partir du mois d'octobre 2016.



Actuellement en poste d'assistante QSEé (équivalent animateur QSE) au sein du Groupe GSF spécialisé dans le nettoyage industriel dans de nombreux secteur d'activité.



Missions réalisées : suivi des indicateurs, préparation d'audit (interne, de certification ou clients) selon les normes ISO version 2015, réalisation et mise en place documentaire (procédures, modes opératoires, formulaires, ...), réalisation de programme sûreté aéroportuaire dans le cadre de la certification de fournisseur connu, et bien d'autres missions aussi intéressantes!



Mes compétences :

Microsoft Office

Management de la qualité

Programme sûreté et assurance qualité

Norme ISO 14001

ISO 9001 v2015

Norme ISO 9001 V2008