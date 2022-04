J'ai obtenu l'an dernier un titre professionnel Assistant ressources humaines (h/f) et suivi une formation cette année sur la paie. J'ai une expérience d'un peu plus de deux ans dans le domaine rh. Je suis en recherche active.



Mes compétences :

Paie

Recrutement

Contrat de travail

Accueil physique et téléphonique