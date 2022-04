Jennifer MONNOT

Personne polyvalente capable de s'adapter à toutes thématiques ou travail. Actuellement en reconversion professionnelle dans les ressources humaines, je reste intéressée par des projets en lien avec la recherche en psychologie.



ETUDE DE PROJET SCIENTIFIQUE :

Conception et réalisation d'études scientifiques

Recrutement de sujets (enfants et adultes)

Expérimentation

Analyses statistiques

Gestion d'études scientifiques

Gestion de planning

Participation à la rédaction d'articles et de rapports scientifiques

Mise en place de bases de données

Travail d'équipe et travail autonome

Thématique de recherche sur l'olfaction, la vision, l'imitation, les expressions faciales émotionnelles (émotion) chez l'enfant de moins d'un an.



CREATION DE DEUX FOCUS GROUP SUR LA THEMATIQUE DES ANTIPARASITAIRES POUR CHIENS ET CHATS:

Elaboration des objectifs, des questions, de la grille d'entretien, du questionnaire de recrutement, du déroulement des focus group

Recrutement du panel (20 personnes au total)

prise de rendez vous

Organisation des focus group

Animation des focus group

Synthèse



SAVOIR-ETRE

Autonomie, prise d'initiative, sérieux, rigueur

Logique, bon sens, esprit critique

Mobilité et adaptabilité

Ecoute, relationnel

Pédagogie



AUTRES COMPETENCES:

Anglais : lu, parlé, écrit

Espagnol : lu, parlé, écrit



Informatique logiciels : Suite microsoft office 2003 et 2007, dreamweaver, Visual basic et VBA,photoshop etc...



Logiciels d'oculométrie : Clearview, begaze, Iview et xperiment center

Matériel d'oculométrie: TOBII et SMI



Mes compétences :

Recherche

Psychologie

Expérimentation

Sociologue

Sérieuse

Psychologie cognitive

Dynamique