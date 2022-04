Jennifer PERRUSSET

Grâce à ma solide expérience en interim (10 ans) j'ai pu travailler dans divers services et découvrir des environnements très différents. Mon parcours professionnel me permet d'acquérir en plus de mes connaissances, des compétences que je sais quotidiennement mettre au service de mes collaborateurs ainsi qu'une expérience riche et diversifiée.



Je suis toujours ouverte à de nouvelles opportunités professionnelles. J'aime le challenge!



Mes compétences :

Lotus Notes

Gestion de commandes

Recrutement

Accueil physique et téléphonique

Prises de notes

Interface clients internes/externes

Gestion d'agendas complexes

Classement

Montage de dossiers techniques en français et angl

Organisation planification de déplacements

Archivage

Organisation planification de réunions

Organisation planification d'événements

Microsoft Office