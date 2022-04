Jennifer PHILIPPE

■Durant 5 ans en tant que Superviseur plateau en charge de booking réservation pour Marriott's Hôtel en Espagne ( Appels entrant- Mails- pilotage de l'activité- gestion du client)

- Assurer le bon fonctionnement du service en l'absence du chef de service.

- Assurer le support aux agents

- Prendre en charge les litiges

-Recrutement

■En tant qu'autodidacte Community Manager, je gère depuis plus d'1 an, la e-reputation et la fanbase, je diffuse également les actualités caribéen dans l'objectif de remplir leur salle de showcase.

■ Co-ANIMATRICE de Radio sur Kayimitfm ( interview d'artistes, divertir et informer le public, programmation musicale)

■ Manager d'artistes: Analyser les besoins de l'artiste, aspect juridique et de conseil, analyse de la musique, travail sur l image, évaluation des prestations scéniques , élaboration des outils marketing( bio, photo, logo, pochette et flyers)

Aspect logistic( programmation, négociation de cachet, contrat , gestion et promo etc...)

Aspect commercial( démarches, recherche de dates, promotion , BOOKING, carnet d'adresses)



■Maîtrise parfaîte de l'anglais et de l'espagnol,associée à un excellent relationnel .

■Je multiplie les expériences dans la communication et le management auprès de différentes structures.( JHF - Kayimitfm- Fymusic - Organisation de soirées à l'occasion de la St Valentin - Faire des casting pour des tournages de clip).



J'aime me confronter à de nouveaux challenges , changer de projet , intervenir sur différents secteurs d'activités.



Création de Souljenn Communication en 2016:

Manager- Community Manager- Chef de projet évènementiel- Co ANIMATRICE de radio.



Enthousiaste et motivée,je mettrai un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles .



Mes compétences :

Marketing relationnel

Prospection commerciale

Tourisme

Commerce international

Medias

Reseaux sociaux

Evenementiel

Communication

Community manager