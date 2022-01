Jennifer VOGELWEITH

Je suis à la recherche d'un emploi administratif. Diplômée d'un Baccalauréat en Comptabilité, je suis en mesure d'effectuer diverses tâches comptables et administratives.

Rigoureuse, dynamique et polyvalente, je m'adapte rapidement à un nouvel environnement de travail.

J'attache une grande importance à effectuer les tâches que l'on me confie avec assiduité.

Je serai heureuse de vous exposer mes motivations et mon parcours professionnel de vive voix, lors d'un entretien.





Mes compétences :

Assistance administrative

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet