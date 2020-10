Jenny-Lee COUPIN

Forte d'une expérience de plus de 10 ans, je dispose de plusieurs cordes à mon arc.

Les compétences acquises me permettent de répondre aux demandes multiples du monde professionnel.



J'aime me dépasser et sortir de ma zone de confort. C'est pourquoi, je reste ouverte à toute proposition.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Accueil physique et téléphonique

Gestion des ressources humaines

Sous-traitance

Organisation d'évènements

Assistanat commercial

Microsoft Publisher

Microsoft Office