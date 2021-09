Jenny MISCHLER-RIEMER

Titulaire d’un Master 1 Manager d’Entreprise, et étudiante à l’école Supérieur de Management à l’IFAG de la Réunion, je suis à la recherche d’un contrat en Alternance pour le Master 2, afin de compléter ma formation.



Après 9 années passées auprès de personnes en situation de handicap (Responsable de Service Animation, Educatif et Culture), je décide de me réorienter vers le tourisme.



Mon business plan personnel et professionnel étant le suivant :



1) Découvrir et appréhender les métiers du tourisme

2) Apprendre les compétences théoriques et terrain à la gestion d’un établissement ou d’un service par de la formation

3) Exercer en tant que manager dans une structure

4) Développer le tourisme et le handicap, soit par la Direction d’un site, la collaboration avec un groupe existant, ou la création d’une structure.



Mes expériences variées dans le Tourisme et l’hôtellerie, m’ont permis d’acquérir de la polyvalence et de l’adaptabilité dans les missions qui m’ont été confiées. De plus, les travaux entrepris en collaboration avec mes supérieurs, m’ont permis d'appréhender toutes les parties de la gestion des services avec les différents collaborateurs.



Mes connaissances ont pu davantage se perfectionner et ont suscité en moi le désir de poursuivre ma formation dans le secteur touristique, et de pouvoir contribuer davantage au projet en cours par le biais d’une formule de professionnalisation terrain et théorique à travers un Master Management en alternance.



Je suis disponible, et j'ai soif d'apprendre!



Dans l'attente de vous lire, ou d'un éventuel entretien à votre convenance, je me tiens à disposition pour tous renseignements complémentaires



Mes compétences :

Inaxel

Opéra

Microsoft Office