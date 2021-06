Jérémie LARUE

Spécialiste d'abord des questions de la formation professionnelle tant dans sa dimension opérationnelle et d'ingénierie que dans sa dimension stratégique et politique, j'ai aussi piloté pendant plusieurs années des projets européens sur ces thématiques et celle de l'emploi.

En charge d'assurer le dialogue social de la branche des industries du cinéma et de l'audiovisuel, j'ai aujourd'hui une solide expérience dans l'accompagnement des entreprises et des individus en matière de gestion ressources humaines.









Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Communication

Conseil

Formation

Formation Ressources Humaines

Gestion de l'emploi

Gestion de projet

Ressources humaines