Jérémy DAOUST

Passionné de sport et par les nouvelles technologies, je suis actuellement étudiant au sein de la licence professionnelle Veille, Rédaction et Médiation Spécialisées proposée par l'IUT Paul Sabatier de Toulouse. Portant un fort intérêt aux matières liées à la gestion de l'information et de la documentation ainsi qu'à la veille, j'aspire à une insertion professionnelle dans ces domaines.



Mes compétences :

Microsoft Word

Recherche documentaire

Mindmeister

Prezi

Scoop.it

Gestion de l'information

Réseaux sociaux

Base de données