Jérémy DOUCHAMPS

Je conçois et développe pour des particuliers et petites entreprises des sites web avec le gestionnaire de contenu très répandu alias "Drupal", connu pour sa sécurité, ses modules de référencement, son back-office moderne et sa gestion multilingue entre autre.. Ce n'est pas par hasard que le site de la maison blanche l'utilise : http://www.whitehouse.gov



Fort de mes qualifications d'infographiste PAO, d'infographiste multimédia, de concepteur développeur informatique et aussi de mes expériences professionnelles d'intégrateur et de théming et building Drupal, je suis un atout pour les webagency avec lesquelles je collabore pour la création de zonings complet et aussi pour l'intégration de graphisme responsive, notamment avec le thème Omega que j'adule !



Mes compétences :

Drupal theming

Intégration web

Community management

Ergonomie web

Création de site internet

Responsive design

Référencement

Ergonomie

Drupal