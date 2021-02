Jérémy RICHARD

Diplômé en Droit (master 2 Droit privé) et en Histoire du Droit (doctorat) de la faculté de Droit d'Aix-en-Provence, j'ai exercé en tant que juriste au sein de plusieurs entités (cabinet d'avocats, centre médico-social...).



J'ai également été chargé d'enseignement (Histoire du Droit et des Institutions publiques ; Droit de la famille ; tutorat des étudiants en master 2 Droit notarial) durant six années pour les universités d'Aix-Marseille, Avignon, Toulon et La Rochelle. Par la suite, j'ai obtenu un poste d'ingénieur de recherche au CNRS (Centre International de Recherches sur les Esclavages). Poste que j'ai quitté pour intégrer les Archives Généalogiques Andriveau en tant que Clerc de généalogiste.



Mes compétences :

Comptabilité

Développement commercial

Evénement professionnels

Gestion de la relation client

Généalogie

Droit des successions